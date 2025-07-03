Масштабную проверку торговли проведут на улицах Пушкинской и Зорге в Ростове

На улицах Пушкинской и Зорге в Ростове-на-Дону проведут масштабную проверку уличной торговли. После жалоб местных жителей будут искать точки, работающие без разрешений. Об этом после планерного совещания сообщил глава города Александр Скрябин.
— Поручил управлению торговли, главам районов провести совместную работу с привлечением сотрудников полиции и Роспотребнадзора, — рассказал в Telegram Александр Скрябин.
Глава донской столицы подчеркнул, что стихийные прилавки и ларьки не только портят облик улиц, но и могут продавать товары, опасные для здоровья покупателей.
— Моя позиция остается неизменной: мы не намерены создавать препятствия для развития малого бизнеса, но при этом предпринимателям необходимо соблюдать единые для всех требования, — подчеркнул Александр Скрябин.
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