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Масштабную проверку торговли проведут на улицах Пушкинской и Зорге в Ростове

Полицию и Роспотребнадзор привлекут для проверки торговли на двух улицах в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На улицах Пушкинской и Зорге в Ростове-на-Дону проведут масштабную проверку уличной торговли. После жалоб местных жителей будут искать точки, работающие без разрешений. Об этом после планерного совещания сообщил глава города Александр Скрябин.

— Поручил управлению торговли, главам районов провести совместную работу с привлечением сотрудников полиции и Роспотребнадзора, — рассказал в Telegram Александр Скрябин.

Глава донской столицы подчеркнул, что стихийные прилавки и ларьки не только портят облик улиц, но и могут продавать товары, опасные для здоровья покупателей.

— Моя позиция остается неизменной: мы не намерены создавать препятствия для развития малого бизнеса, но при этом предпринимателям необходимо соблюдать единые для всех требования, — подчеркнул Александр Скрябин.

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