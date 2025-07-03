В Иркутской области резко выросло число выпускников, пересдающих ЕГЭ

В Иркутской области 3205 человек подали заявки на пересдачу ЕГЭ 3−4 июля, что почти на тысячу больше, чем в прошлом году — тогда 58,5% пересдававших смогли улучшить свои результаты. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, всего в основном периоде участвовало около 13 тысяч человек, включая выпускников этого года, прошлых лет, а также учащихся колледжей и десятиклассников.
— Пока можно говорить лишь о предварительных итогах, так как почти четверть участников ЕГЭ решили использовать свой шанс на повышение результата, и как раз сейчас приступили к выполнению экзаменационных заданий. Кроме того в сентябре пройдет дополнительный период, в котором примут участие выпускники, не набравшие достаточно баллов, чтобы преодолеть «порог» по основным предметам, — сказал министр образования Максим Парфенов.
Экзамены прошли организованно во всех 105 пунктах проведения, где работали более 4,5 тысяч сотрудников. Особые условия создали для 151 участника с ограниченными возможностями здоровья.
По предварительным данным, 49 работ получили максимальные 100 баллов. Лучшие результаты показали выпускники по химии (14 стобалльников), русскому языку (11) и информатике (7). Особо отличились четверо учащихся, получивших по два высших результата, и Александр Сазонов из иркутской школы № 15, впервые за несколько лет набравший 100 баллов сразу по трем предметам. С экзаменов удалили 12 человек за использование телефонов и шпаргалок. Подано 190 апелляций, 39 из которых удовлетворили.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что птицы помешали самолету из Иркутска приземлиться с первого раза.