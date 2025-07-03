В Иркутской области резко выросло число выпускников, пересдающих ЕГЭ

В Иркутской области 3205 человек подали заявки на пересдачу ЕГЭ 3−4 июля, что почти на тысячу больше, чем в прошлом году — тогда 58,5% пересдававших смогли улучшить свои результаты. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, всего в основном периоде участвовало около 13 тысяч человек, включая выпускников этого года, прошлых лет, а также учащихся колледжей и десятиклассников.