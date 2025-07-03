Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорожные службы Подмосковья в июле начнут ликвидацию борщевика

В июле дорожные службы Московской области приступят к ликвидации борщевика в регионе, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Источник: РИА "Новости"

«В работах по приведению дорог в порядок задействовано порядка 1,5 тыс. единиц спецтехники. В рамках четвертого цикла добавился новый вид работ — ликвидация борщевика. Планируется устранить 2,8 тыс. га нежелательной растительности», — приводятся в материале слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

Также дорожники продолжат восстановление разметки, мойку ограждений, проезжей части, тротуаров, уборку мусора и окос травы в полосах отвода, а еще ремонт ям, светофоров, ограждений, искусственных неровностей, знаков и линий освещения.

Ранее «Известия» со ссылкой на врача Александра Михайлова сообщали о методах лечения ожогов от борщевика. Так, сначала нужно укрыть пораженный участок от прямых солнечных лучей, затем тщательно промыть пораженную кожу холодной водой. Также рекомендуется использовать противоожоговые средства.