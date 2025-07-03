Дорожные службы Подмосковья в июле начнут ликвидацию борщевика

Ранее «Известия» со ссылкой на врача Александра Михайлова сообщали о методах лечения ожогов от борщевика. Так, сначала нужно укрыть пораженный участок от прямых солнечных лучей, затем тщательно промыть пораженную кожу холодной водой. Также рекомендуется использовать противоожоговые средства.