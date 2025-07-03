До 43°C: Астану, Алматы и Шымкент ждет испытание жарой

Если в Алматы и Шымкенте осадков не ожидается, то в Астане пройдут ливни с грозами. Впрочем, это не помешает столбикам термометра подняться до 35.
Прогноз погоды по Астане
- 4 июля: переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал, пыльная буря. Временами порывы ветра достигнут 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +33+35°C.
- 5 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Порывы ветра поднимутся до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +22+24°C.
- 6 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°C, днем +26+28°C.
Прогноз погоды по Алматы
- 4 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем сильная жара +35+37°C.
- 5 июля: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +36+38°C.
- 6 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +21+23°C, днем +31+33°C.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 4 июля: небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +23+25°C, днем сильная жара +41+43°C.
- 5 июля: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +25+27°C, днем сильная жара +40+42°C.
- 6 июля: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +25+27°C, днем +38+40°C.