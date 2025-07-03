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Группа «Тату» анонсировала воссоединение

Юлия Волкова и Елена Катина объявили о возвращении группы «Тату». Артистки опубликовали совместные фото и видео, намекнув на новые проекты. Первый концерт состоится в июле.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: РИА Новости

Певицы Юлия Волкова и Елена Катина официально объявили о воссоединении легендарной поп-группы «Тату». Первое выступление в новом формате состоится 19 июля в Крыму — на курорте «Мрия» в Ялте.

Артистки опубликовали в своих соцсетях совместные фото и видео, подтвердив, что снова работают вместе:

«Все и обо всем — в наших глазах. И не только. Впереди много нового и интересного. Погнали!» — подписали они один из снимков. Позже Волкова добавила: «Нам не нужно начинать заново. Мы просто продолжили».

О возможном возвращении дуэта звезды намекнули еще в начале июня, заявив: «Путь длиною в жизнь. И снова мы идем одной дорогой, уверенно и только вперед». Тогда же пост лаконично прокомментировал Сергей Лазарев: «Давно пора».

Группа «Тату» официально прекратила существование в 2011 году. Причиной распада называли конфликты между участницами и стремление к сольной карьере. Несколько раз исполнительницы выступали вместе и каждый выход на сцену сопровождался зрительскими овациями — как, например, на церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году.