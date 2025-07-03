Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тольяттинская «Лада» откроет сезон КХЛ домашним матчем против «Автомобилиста»

Волжане примут гостей из Екатеринбурга 8 сентября (12+).

Волжане примут гостей из Екатеринбурга 8 сентября (12+).

В прошлом сезоне «Лада» стала десятой на Востоке. «Автомобилист» занял четвертую строчку и вышел в плей-офф. Но команду с Урала в первом же раунде выбил казанский «Ак Барс» — 4:3 в серии.

В минувшем розыгрыше КХЛ встречались четыре раза. В трех встречах сильнее были екатеринбуржцы, один матч остался за тольяттинцами.

После домашней игры у «Лады» будут два выезда 12-го и 14 сентября в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Подопечных Бориса Миронова примут «Торпедо» и СКА соответственно (12+).

Недавно экс-хоккеист сборной России Максим Сушинский поздравил клуб из 63-го региона с переходом в Западную конференцию.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.