Тольяттинская «Лада» откроет сезон КХЛ домашним матчем против «Автомобилиста»

Волжане примут гостей из Екатеринбурга 8 сентября (12+).
В прошлом сезоне «Лада» стала десятой на Востоке. «Автомобилист» занял четвертую строчку и вышел в плей-офф. Но команду с Урала в первом же раунде выбил казанский «Ак Барс» — 4:3 в серии.
В минувшем розыгрыше КХЛ встречались четыре раза. В трех встречах сильнее были екатеринбуржцы, один матч остался за тольяттинцами.
После домашней игры у «Лады» будут два выезда 12-го и 14 сентября в Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Подопечных Бориса Миронова примут «Торпедо» и СКА соответственно (12+).
Недавно экс-хоккеист сборной России Максим Сушинский поздравил клуб из 63-го региона с переходом в Западную конференцию.
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