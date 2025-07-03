Выпускнику из Башкирии, чью работу потеряли на ЕГЭ, вернули баллы

В башкирском селе Киргиз-Мияки разрешилась ситуация с потерянной частью работы на ЕГЭ по информатике. Как рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, выпускник столкнулся с технической проблемой: после выполнения первого задания у него сломался ноутбук, и экзамен продолжили на запасном устройстве.