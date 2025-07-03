Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускнику из Башкирии, чью работу потеряли на ЕГЭ, вернули баллы

В Башкирии школьнику вернули «потерянные» на ЕГЭ баллы.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском селе Киргиз-Мияки разрешилась ситуация с потерянной частью работы на ЕГЭ по информатике. Как рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, выпускник столкнулся с технической проблемой: после выполнения первого задания у него сломался ноутбук, и экзамен продолжили на запасном устройстве.

При проверке работ оказалось, что оценка была выставлена только за задания, выполненные на первом, неисправном компьютере. Как выяснилось, технические специалисты допустили нарушения при выгрузке файлов ответов.

После перепроверки и перезагрузки файлов выпускнику утвердили обновленные результаты ЕГЭ, засчитав все выполненные задания, включая те, что были сделаны на запасном ноутбуке.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Екатерина Мизулина: биография общественницы и борца за безопасный интернет
Раньше Екатерину Мизулину упоминали как дочь бывшего депутата Госдумы Елены Мизулиной. Все изменилось, когда активистка завела блог и сама набрала популярность. Подробнее о ней читайте в нашем материале.
Читать дальше