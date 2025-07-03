Выпускнику из Башкирии, чью работу потеряли на ЕГЭ, вернули баллы

В башкирском селе Киргиз-Мияки разрешилась ситуация с потерянной частью работы на ЕГЭ по информатике. Как рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, выпускник столкнулся с технической проблемой: после выполнения первого задания у него сломался ноутбук, и экзамен продолжили на запасном устройстве.
При проверке работ оказалось, что оценка была выставлена только за задания, выполненные на первом, неисправном компьютере. Как выяснилось, технические специалисты допустили нарушения при выгрузке файлов ответов.
После перепроверки и перезагрузки файлов выпускнику утвердили обновленные результаты ЕГЭ, засчитав все выполненные задания, включая те, что были сделаны на запасном ноутбуке.
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