Из-за подключения к новым водоводам часть Керчи осталась без воды

По его словам, в частности, специалисты заняты врезкой основного узла развязки диаметром 1000 мм в районе водораздаточной станции на пересечении улиц Чкалова и Годыны. Ранее там заменили четырехкилометровый участок магистрального водовода от водоочистной до водораздаточной станций диаметром 1000 мм.