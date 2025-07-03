Из-за подключения к новым водоводам часть Керчи осталась без воды

В нескольких районах Керчи ведутся масштабные работы по переподключению горожан к новым магистральным водоводам, сообщает генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик.
По его словам, в частности, специалисты заняты врезкой основного узла развязки диаметром 1000 мм в районе водораздаточной станции на пересечении улиц Чкалова и Годыны. Ранее там заменили четырехкилометровый участок магистрального водовода от водоочистной до водораздаточной станций диаметром 1000 мм.
Кроме того, в районе Аджимушкайской насосной станции, улицы Казакова, остановки «Промбаза» и завода имени Войкова переключают водоводы диаметром 300 мм к ранее замененным участкам протяженностью 2,8 и 2,9 км.
Реконструкция этих водоводов проводится для замены изношенных и аварийных участков, обеспечения бесперебойного водоснабжения около двух третей населения Керчи (около 100 тысяч человек).
Гендиректор предприятия уточнил, что на время проведения работ организован подвоз питьевой воды населению спецтранспортом. На линии работают 11 машин.