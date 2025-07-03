В Самаре ожидается череда мощных магнитных бурь в июле 2025 года

Жителям Самары стоит подготовиться к неблагоприятному геомагнитному периоду. Согласно прогнозу сервиса my-calend, в июле город ожидает три волны магнитных бурь разной интенсивности. Говорим, когда будет магнитная буря в Самаре.
График магнитных бурь в Самаре:
Первая волна: 5−19 июля;
Вторая волна: 21−25 июля;
Третья волна: 27−31 июля.
Сила геомагнитных колебаний будет достигать 3−6 баллов, что может серьезно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
Группы риска:
Люди с хроническими заболеваниями;
Пожилые самарцы;
Беременные женщины.
Возможные симптомы:
✔ Головные боли;
✔ Скачки давления;
✔ Нарушения сна;
✔ Повышенная утомляемость.
Рекомендации врачей:
Уменьшить физические нагрузки;
Избегать стрессовых ситуаций;
Соблюдать питьевой режим;
Иметь под рукой необходимые лекарства.
Для всех, кто чувствителен к изменениям погоды, специалисты советуют заранее подготовиться к неблагоприятному периоду. Особенно внимательными стоит быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Если вы заметили ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обязательно обратитесь к врачу. Помните, что своевременная профилактика помогает минимизировать негативное влияние геомагнитных колебаний на организм.
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