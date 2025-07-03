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В Самаре ожидается череда мощных магнитных бурь в июле 2025 года

Жителям Самары стоит подготовиться к неблагоприятному геомагнитному периоду.

Жителям Самары стоит подготовиться к неблагоприятному геомагнитному периоду. Согласно прогнозу сервиса my-calend, в июле город ожидает три волны магнитных бурь разной интенсивности. Говорим, когда будет магнитная буря в Самаре.

График магнитных бурь в Самаре:

Первая волна: 5−19 июля;

Вторая волна: 21−25 июля;

Третья волна: 27−31 июля.

Сила геомагнитных колебаний будет достигать 3−6 баллов, что может серьезно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Группы риска:

Люди с хроническими заболеваниями;

Пожилые самарцы;

Беременные женщины.

Возможные симптомы:

✔ Головные боли;

✔ Скачки давления;

✔ Нарушения сна;

✔ Повышенная утомляемость.

Рекомендации врачей:

Уменьшить физические нагрузки;

Избегать стрессовых ситуаций;

Соблюдать питьевой режим;

Иметь под рукой необходимые лекарства.

Для всех, кто чувствителен к изменениям погоды, специалисты советуют заранее подготовиться к неблагоприятному периоду. Особенно внимательными стоит быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Если вы заметили ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обязательно обратитесь к врачу. Помните, что своевременная профилактика помогает минимизировать негативное влияние геомагнитных колебаний на организм.

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