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На Омскую область обрушатся шквалистый ветер, ливень, гроза и град

О неблагоприятных погодных условиях предупредило МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 июля, со второй половины дня ожидается существенное ухудшение погодных условий — на Омскую область обрушатся шквалистый ветер, гроза и град.

О надвигающемся ненастье омчей предупредили в ГУ МЧС по Омской области. По данным Обь-Иртышского УГМС, местами по области ожидаются сильный ливень и дождь, гроза, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия, по прогнозу синоптиков, сохранятся до ночи 5 июля включительно. МЧС призывается омичей сохранять осторожность: укрываться от грозы и града, не стоять и не парковать машины рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи.