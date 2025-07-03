На Омскую область обрушатся шквалистый ветер, ливень, гроза и град

О надвигающемся ненастье омчей предупредили в ГУ МЧС по Омской области. По данным Обь-Иртышского УГМС, местами по области ожидаются сильный ливень и дождь, гроза, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.