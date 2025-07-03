На Омскую область обрушатся шквалистый ветер, ливень, гроза и град

Сегодня, 3 июля, со второй половины дня ожидается существенное ухудшение погодных условий — на Омскую область обрушатся шквалистый ветер, гроза и град.
О надвигающемся ненастье омчей предупредили в ГУ МЧС по Омской области. По данным Обь-Иртышского УГМС, местами по области ожидаются сильный ливень и дождь, гроза, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.
Неблагоприятные погодные условия, по прогнозу синоптиков, сохранятся до ночи 5 июля включительно. МЧС призывается омичей сохранять осторожность: укрываться от грозы и града, не стоять и не парковать машины рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи.