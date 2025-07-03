В Казахстане расширили список зарубежных вузов для обучения по стипендии «Болашак»

В частности, список пополнился несколькими ведущими зарубежными вузами:
- Нью-Йоркская академия кино (New York Film Academy), США.
- Лондонский университет искусств (University of the Arts London), Великобритания.
- Королевская академия музыки (Royal Academy of Music), Великобритания.
- Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (I.M. Sechenov First Moscow State Medical University), Россия.
- Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine), Великобритания.
- Университет Калифорния в Сан-Франциско (University of California, San Francisco), США.
Теперь в список входят 279 зарубежных вузов.
Приказ вводится в действие со 2 июля 2025 года.