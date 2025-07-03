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В Казахстане расширили список зарубежных вузов для обучения по стипендии «Болашак»

Министр науки и высшего образования внес дополнения в список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение стипендии «Болашак» на 2024−2026 годы, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

В частности, список пополнился несколькими ведущими зарубежными вузами:

  • Нью-Йоркская академия кино (New York Film Academy), США.
  • Лондонский университет искусств (University of the Arts London), Великобритания.
  • Королевская академия музыки (Royal Academy of Music), Великобритания.
  • Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (I.M. Sechenov First Moscow State Medical University), Россия.
  • Лондонская школа гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine), Великобритания.
  • Университет Калифорния в Сан-Франциско (University of California, San Francisco), США.

Теперь в список входят 279 зарубежных вузов.

Приказ вводится в действие со 2 июля 2025 года.