В Казахстане расширили список зарубежных вузов для обучения по стипендии «Болашак»

Министр науки и высшего образования внес дополнения в список ведущих зарубежных высших учебных заведений, зарубежных организаций, рекомендуемых для обучения, прохождения языковых курсов победителями конкурса на присуждение стипендии «Болашак» на 2024−2026 годы, сообщает Zakon.kz.