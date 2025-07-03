Путин поручил расширить образовательные льготы на вдов участников СВО.

На правительственном совещании Владимир Путин поддержал идею Минобороны предоставить льготы на образование вдовам погибших в зоне специальной военной операции. Глава государства призвал сотрудников ведомств в деталях проработать предложение.
Замглавы МО РФ Анна Цивилева доложила президенту, что в силовое ведомство поступает масса запросов от вдов бойцов СВО на получение среднего и высшего образования. Жены погибших военнослужащих имеют большой запрос на обучение, однако нормы закона предусматривают образовательные льготы исключительно для бойцов СВО и их детей.
Президент поддержал идею и поручил проработать ее с коллегами из правительства. Более того, Путин предложил рассмотреть ситуацию с квотой шире. Дело в том, что при поступлении вдовы в вуз или ссуз перед семьей с детьми встает вопрос материального обеспечения. Глава государства призвал рассмотреть дополнительные меры поддержки в этом контексте.