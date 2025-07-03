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Путин поручил расширить образовательные льготы на вдов участников СВО

Замглавы МО РФ Анна Цивилева предложила предоставить вдовам положенные военнослужащим льготы на обучение в вузах и ссузах. Президент поддержал инициативу и поручил проработать ее детально.

Екатерина Геворкян
Автор Новости Mail
Путин поручил расширить образовательные льготы на вдов участников СВО.
Источник: Пресс-служба Президента России

На правительственном совещании Владимир Путин поддержал идею Минобороны предоставить льготы на образование вдовам погибших в зоне специальной военной операции. Глава государства призвал сотрудников ведомств в деталях проработать предложение.

Замглавы МО РФ Анна Цивилева доложила президенту, что в силовое ведомство поступает масса запросов от вдов бойцов СВО на получение среднего и высшего образования. Жены погибших военнослужащих имеют большой запрос на обучение, однако нормы закона предусматривают образовательные льготы исключительно для бойцов СВО и их детей.

Президент поддержал идею и поручил проработать ее с коллегами из правительства. Более того, Путин предложил рассмотреть ситуацию с квотой шире. Дело в том, что при поступлении вдовы в вуз или ссуз перед семьей с детьми встает вопрос материального обеспечения. Глава государства призвал рассмотреть дополнительные меры поддержки в этом контексте.

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