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Доброе утро в картинках: 50 открыток для самых теплых пожеланий

Утро задает тон всему дню. А что может быть лучше, чем начать его с теплой улыбки и искреннего пожелания? Яркие, душевные, смешные или трогательные картинки с надписью «Доброе утро!» — это простой способ подарить близким и любимым капельку радости, даже если вы далеко.

Источник: Газета.Ру

Утро задает тон всему дню. А что может быть лучше, чем начать его с теплой улыбки и искреннего пожелания? Яркие, душевные, смешные или трогательные картинки с надписью «Доброе утро!» — это простой способ подарить близким и любимым капельку радости, даже если вы далеко.

«Газета.Ru» подготовила 50 уникальных картинок с пожеланиями доброго утра — каждый сможет найти идеальный вариант для себя! Готовые открытки легко скачать и отправить в мессенджере или соцсети — делитесь позитивом в один клик!

Картинки с кофе и чаем.

Картинки с солнцем и цветами.

Картинки уютного утра.

Картинки с животными.

Картинки с завтраком.