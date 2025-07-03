Доброе утро в картинках: 50 открыток для самых теплых пожеланий

Утро задает тон всему дню. А что может быть лучше, чем начать его с теплой улыбки и искреннего пожелания? Яркие, душевные, смешные или трогательные картинки с надписью «Доброе утро!» — это простой способ подарить близким и любимым капельку радости, даже если вы далеко.
«Газета.Ru» подготовила 50 уникальных картинок с пожеланиями доброго утра — каждый сможет найти идеальный вариант для себя! Готовые открытки легко скачать и отправить в мессенджере или соцсети — делитесь позитивом в один клик!
Картинки с кофе и чаем.
Картинки с солнцем и цветами.
Картинки уютного утра.
Картинки с животными.
Картинки с завтраком.