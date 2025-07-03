Средиземное море потеплело до аномальных значений

Отмечается, что это может негативно отразиться на всем регионе. Так, аномально тёплая вода создает стресс для морской экосистемы: одни виды адаптируются, существование других — под угрозой, не исключена массовая гибель кораллов, морских трав и моллюсков. Рыболовство также страдает из-за того, что рыбы мигрируют или исчезают популяции. К тому же, жара в море означает и жару на суше, пишет Der Spiegel.