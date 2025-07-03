Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области на пост и.о. главы УРСВ назначили Павла Деревянко

Гендиректора УРСВ уволили после аварии на коллекторе в Шахтах, назначен новый руководитель.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области временно исполняющим обязанности руководителя ГУП РО «УРСВ» (ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения») назначили Павла Деревянко. Об этом стало известно 3 июля.

Павел Александрович — опытный управленец, более 13 лет он проработал в финансовом секторе и сфере управления. В том числе, ранее руководил АО «Белгородская ипотечная корпорация», управляя группой из пяти компаний.

Управленцу предстоит оперативно разобраться в ситуации и принять необходимые меры для улучшения работы предприятия.

Добавим, прежнего гендиректора УРСВ Евгения Плетменцева уволили после аварии на коллекторе в Шахтах. Донской глава Юрий Слюсарь отметил жалобы людей и раскритиковал работу коммунальной организации при ликвидации подтоплений, вызванных аварией.

Подпишись на нас в Telegram.