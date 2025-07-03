24 мальчика и 16 девочек родились в первые часы Дня Независимости в Беларуси. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что у некоторых из белорусских семей День Независимости окажется двойным праздником. Сообщается, что 3 июля, начиная с 00.00 до 07.00 в Беларуси прошло 40 родов на свет появились 24 мальчика и 16 девочек.
В Минздраве уточнили: первые трое детей родились в 00.01. Так, в Витебской и Минской областях в названное время на свет появились девочки, а в Минске — мальчик.
«А сколько всего родится малышей в это замечательный день — узнаем позже», — добавили в пресс-службе.
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