Новые электрички вышли на маршруты в Нижегородской области

«Это подвижной состав нового поколения. Он оснащен камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше, что соответствует всем современным требованиям транспортной безопасности. Такие модели уже курсируют по магистрали на различных маршрутах в Нижегородской области, а также в межрегиональном сообщении Нижний Новгород — Казань» — отметил начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.