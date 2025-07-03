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Новые электрички вышли на маршруты в Нижегородской области

Горьковская железная дорога продолжает обновление пригородного подвижного состава в 2025 году. На магистраль поступили 2 новых электропоезда серии ЭП3Д в четырех- и шестивагонном исполнении, которые уже курсируют на самых востребованных маршрутах в Нижегородской области.

Источник: пресс-служба ГЖД

«Это подвижной состав нового поколения. Он оснащен камерами видеонаблюдения внутри салона и на крыше, что соответствует всем современным требованиям транспортной безопасности. Такие модели уже курсируют по магистрали на различных маршрутах в Нижегородской области, а также в межрегиональном сообщении Нижний Новгород — Казань» — отметил начальник Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Вагоны оборудованы новыми эргономичными креслами, вместительными багажными полками, местами для перевозки велосипедов, климатическими системами с обеззараживанием воздуха. Подножки имеют дополнительную выдвижную ступеньку, которая улучшает выход на низкую платформу.