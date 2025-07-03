Может развиться шизофрения! Как затяжные дожди могут подорвать психическое здоровье

Об этом рассказали в издании «Сибдепо».
По словам психиатра Надежды Соловьевой, продолжительные дожди способны оказывать разрушительное воздействие на психику граждан и даже провоцировать развитие шизофрении. Врач отметила, что отсутствие солнечного света нарушает выработку серотонина, что может привести к депрессии, апатии, агрессии и мрачным мыслям.
Особенно подвержены таким изменениям метеозависимые люди. Однако это не единственная причина тревожных состояний. Соловьева также указала на другие факторы, такие как нарушения в работе мозга, токсическое отравление организма или побочные эффекты медикаментов. Она подчеркнула, что переизбыток серотонина, вопреки распространенным мифам, может усиливать чувство паники и предчувствие беды.
Наиболее опасный сценарий развивается, когда тревога перерастает в депрессию, психоз или шизофрению, что приводит к потере связи с реальностью. Сигналами о надвигающихся нарушениях могут служить бессонница и резкие изменения аппетита. Эксперты настоятельно рекомендуют не игнорировать «погодную» хандру и при отсутствии улучшений обращаться за помощью к психологу или психиатру.