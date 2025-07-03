Может развиться шизофрения! Как затяжные дожди могут подорвать психическое здоровье

Особенно подвержены таким изменениям метеозависимые люди. Однако это не единственная причина тревожных состояний. Соловьева также указала на другие факторы, такие как нарушения в работе мозга, токсическое отравление организма или побочные эффекты медикаментов. Она подчеркнула, что переизбыток серотонина, вопреки распространенным мифам, может усиливать чувство паники и предчувствие беды.