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Может развиться шизофрения! Как затяжные дожди могут подорвать психическое здоровье

Об этом рассказали в издании «Сибдепо’По словам психиатра Надежды Соловьевой, продолжительные дожди способны оказывать разрушительное воздействие на психику граждан и даже провоцировать развитие шизофрении.

Об этом рассказали в издании «Сибдепо».

По словам психиатра Надежды Соловьевой, продолжительные дожди способны оказывать разрушительное воздействие на психику граждан и даже провоцировать развитие шизофрении. Врач отметила, что отсутствие солнечного света нарушает выработку серотонина, что может привести к депрессии, апатии, агрессии и мрачным мыслям.

Особенно подвержены таким изменениям метеозависимые люди. Однако это не единственная причина тревожных состояний. Соловьева также указала на другие факторы, такие как нарушения в работе мозга, токсическое отравление организма или побочные эффекты медикаментов. Она подчеркнула, что переизбыток серотонина, вопреки распространенным мифам, может усиливать чувство паники и предчувствие беды.

Наиболее опасный сценарий развивается, когда тревога перерастает в депрессию, психоз или шизофрению, что приводит к потере связи с реальностью. Сигналами о надвигающихся нарушениях могут служить бессонница и резкие изменения аппетита. Эксперты настоятельно рекомендуют не игнорировать «погодную» хандру и при отсутствии улучшений обращаться за помощью к психологу или психиатру.