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На трассе под Волгоградом продлили запрет на движение фур из-за ремонта

Грузовики еще несколько дней не смогут проехать по дороге Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба.

Соответствующий приказ издал региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства.

Запрет на движение большегрузов по трассе Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба будет действовать до 23.00 5 июля. Ранее ограничения действовали с 17 июня по 1 июля. Изменения связаны с обновлением 9-километрового участка дороги.

В приказе облкомдортранса перечислены виды фуры, для которых сделают исключение. Запрет на движение по трассе не коснется автомобилей, которые перевозят продукты питания, лекарства, горюче-смазочные материалы, почтовые грузы.

Проехать смогут строительная и коммунальная техника, транспорт МО РФ, а также грузовики, задействованные в организационно-технических мероприятиях по проведению выставки «Всероссийский день поля — 2025».

Водители должны будут показать сопроводительные документы.