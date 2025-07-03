На трассе под Волгоградом продлили запрет на движение фур из-за ремонта

Соответствующий приказ издал региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства.
Запрет на движение большегрузов по трассе Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба будет действовать до 23.00 5 июля. Ранее ограничения действовали с 17 июня по 1 июля. Изменения связаны с обновлением 9-километрового участка дороги.
В приказе облкомдортранса перечислены виды фуры, для которых сделают исключение. Запрет на движение по трассе не коснется автомобилей, которые перевозят продукты питания, лекарства, горюче-смазочные материалы, почтовые грузы.
Проехать смогут строительная и коммунальная техника, транспорт МО РФ, а также грузовики, задействованные в организационно-технических мероприятиях по проведению выставки «Всероссийский день поля — 2025».
Водители должны будут показать сопроводительные документы.