В Иркутской области открыли второй участок БАМа

Строители установили рекорд скорости, укладывая до 500 метров железнодорожного пути в час. Всего на этом перегоне уложено 9,7 км новых путей и 54 км линий связи. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.