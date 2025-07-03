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В Иркутской области открыли второй участок БАМа

В Иркутской области завершена модернизация ключевого участка Байкало-Амурской магистрали между станциями Умбелла и Калакачан.

Строители установили рекорд скорости, укладывая до 500 метров железнодорожного пути в час. Всего на этом перегоне уложено 9,7 км новых путей и 54 км линий связи. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Особое внимание при строительстве было уделено инфраструктурным объектам: возведено 6 мостов и 8 водопропускных труб. Параллельно завершены работы на участке Тында-Побожий в Амурской области, где ранее был установлен суточный рекорд укладки 8,1 км пути.

Ввод этих участков в эксплуатацию позволит существенно увеличить грузопоток по БАМу в направлении дальневосточных портов. Оба перегона переведены на современную цифровую систему управления движением поездов, что повысит безопасность и эффективность перевозок.