Бывший мэр Омска Виктор Шрейдер стал владельцем трёх компаний

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Шрейдер владеет 90% акций компании «Маяк Молл», 80% «Альтаир» и 50% «Социальная помощь-2001». Все эти компании расположены в соседних зданиях — ТК «Маяк» и «Маяк Молл», и занимаются управлением как собственной, так и арендованной недвижимостью.
Основной совладелицей этих предприятий является Наталья Мартьянова. Она известна в омских кругах как свояченица Виктора Шрейдера, однако официальных подтверждений этому нет.
Напоминаем, что Виктор Шрейдер занимал пост мэра Омска с 2005 по 2011 год. Затем он был избран в Госдуму в 2011 и 2016 годах. В 2021 году Шрейдер пытался баллотироваться в Заксобрание Омской области, но в последний момент снялся с праймериз.