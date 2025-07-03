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Бывший мэр Омска Виктор Шрейдер стал владельцем трёх компаний

Бывший мэр Омска Виктор Шрейдер является владельцем трёх компаний, работающих в сфере управления недвижимостью.

Источник: Om1 Омск

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Шрейдер владеет 90% акций компании «Маяк Молл», 80% «Альтаир» и 50% «Социальная помощь-2001». Все эти компании расположены в соседних зданиях — ТК «Маяк» и «Маяк Молл», и занимаются управлением как собственной, так и арендованной недвижимостью.

Основной совладелицей этих предприятий является Наталья Мартьянова. Она известна в омских кругах как свояченица Виктора Шрейдера, однако официальных подтверждений этому нет.

Напоминаем, что Виктор Шрейдер занимал пост мэра Омска с 2005 по 2011 год. Затем он был избран в Госдуму в 2011 и 2016 годах. В 2021 году Шрейдер пытался баллотироваться в Заксобрание Омской области, но в последний момент снялся с праймериз.