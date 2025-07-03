Бывший мэр Омска Виктор Шрейдер стал владельцем трёх компаний

Напоминаем, что Виктор Шрейдер занимал пост мэра Омска с 2005 по 2011 год. Затем он был избран в Госдуму в 2011 и 2016 годах. В 2021 году Шрейдер пытался баллотироваться в Заксобрание Омской области, но в последний момент снялся с праймериз.