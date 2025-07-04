Жительница Сахалина рассказала о жизни с ростом 105 см

Яна родом с Сахалина. Ее мама не замечала ничего необычного во время беременности, лишь живот был слишком маленьким для девятого месяца. Родила она прямо в коридоре больницы — потеряла сознание и новорожденную девочку нашли по крику. Диагноз поставили еще в роддоме: любое неосторожное движение могло привести к переломам. За всю жизнь у Яны их накопилось больше сорока. Историю жизни девушки рассказали в KP.RU.