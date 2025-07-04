Жительница Сахалина рассказала о жизни с ростом 105 см

Яна родом с Сахалина. Ее мама не замечала ничего необычного во время беременности, лишь живот был слишком маленьким для девятого месяца. Родила она прямо в коридоре больницы — потеряла сознание и новорожденную девочку нашли по крику. Диагноз поставили еще в роддоме: любое неосторожное движение могло привести к переломам. За всю жизнь у Яны их накопилось больше сорока. Историю жизни девушки рассказали в KP.RU.
Несмотря на прогнозы врачей, она закончила школу, получила высшее образование и стала бизнес-коучем. Познакомилась со своим будущим мужем Алексеем через сайт знакомств. Он оказался старше девушки на 8 лет, разведен, владел бизнесом и сразу проявил интерес. Девушка приехала к нему домой и между ними пробежала искра: с тех пор пара практически не расставалась.
Хотя будущая свекровь по началу относилась к невестке весьма прохладно, в 2020 году Яна и Алексей поженились. Свадьба прошла скромно, только в кругу семьи. Сейчас супруги живут в Подмосковье в четырехкомнатной квартире. Яна не работает, помогает мужу и ведет блог. Пара мечтает о большой семье: «Мы очень любим детей и хотим минимум троих, а лучше — пятерых», — говорит Яна. Домом занимается помощница — ради безопасности Яны.