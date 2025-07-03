В Омске изменили схему движения на перекрестке Масленикова—Маркса, где идет ремонт

Напомним, несколько дней назад здесь ограничили движение по четвертой и пятой полосе. Здесь над сетями теплотрассы провалился грунт, и работники УДХБ приступили к ремонту. На время проведения работ возможность выполнения левого поворота с Ленинградского моста на проспект Карла Маркса без нарушения ПДД стала невозможна.