В Омске изменили схему движения на перекрестке Масленикова—Маркса, где идет ремонт

Департамент транспорта администрации города сообщил об изменениях в схеме движения на перекрестке Масленикова—Маркса, где идет ремонт. Водителям разрешили выполнять левый поворот на проспект Маркса.
Напомним, несколько дней назад здесь ограничили движение по четвертой и пятой полосе. Здесь над сетями теплотрассы провалился грунт, и работники УДХБ приступили к ремонту. На время проведения работ возможность выполнения левого поворота с Ленинградского моста на проспект Карла Маркса без нарушения ПДД стала невозможна.
Вместе с тем на оживленной магистрали это направление очень востребовано, и в дептранспорта решили изменить схему движения.
«Специалисты администрации оперативно внесли изменения в символику установленных на данном участке знаков дорожного движения “Направления движения по полосе”. У водителей появилась возможность при съезде с Ленинградского моста по улице Масленникова с третьей полосы выполнять левый поворот на проспект Карла Маркса. Раньше знак позволял транспорту двигаться только прямо», — пояснил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
Кроме того, на период ремонта перестроена схема работы светофора на пересечении Маркса — Масленникова. Время горения разрешающего сигнала светофора для транспорта, двигающегося с левым поворотом, увеличено.