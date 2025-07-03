Будем с хлебом и картошкой: Лукашенко озвучил прогноз на урожай

Глава государства спросил у председателя Миноблисполкома, как регион справляется с уборочной. В ответ Алексей Кушнаренко проинформировал президента, что практически все убрали в первом укосе и приступили ко второму.
Президенту также доложили, что не только в области, но и в целом по республике, работы идут в соответствии с планом.
Позже, общаясь с ветеранами, Лукашенко сказал, что погода в этом году поспособствует хорошему урожаю.
Дожди, дожди, но это на пользу. Смотрите, никогда таких полей не было. Значит, с хлебом будем. И с картошкой тоже.
Планы на урожай не изменились
Ранее в Минсельхозпроде сообщили, что поврежденные весенними заморозками площади посевов в Беларуси восстановлены, планы на урожай 2025 года не поменялись.
По информации профильного ведомства, зерновая группа была практически полностью восстановлена за счет дополнительного посева кукурузы. Погибшие площади сахарной свеклы и льна восстановлены посевами тех же культур.
Урожай зерновых, сахарной свеклы, льна, картофеля, овощных культур, рапса планируется получить в рамках объемов, доведенных главой государства и правительством страны.
Поврежденные или погибшие от заморозков площади восстановлены, ведутся работы по уходу, химпрополке, обработке растений от болезней и вредителей.