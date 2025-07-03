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Будем с хлебом и картошкой: Лукашенко озвучил прогноз на урожай

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Погода в этом году будет способствовать хорошему урожаю, таким мнением поделился белорусский президент Александр Лукашенко после торжественных мероприятий на мемориальном комплексе «Курган Славы».

Источник: Sputnik.by

Глава государства спросил у председателя Миноблисполкома, как регион справляется с уборочной. В ответ Алексей Кушнаренко проинформировал президента, что практически все убрали в первом укосе и приступили ко второму.

Президенту также доложили, что не только в области, но и в целом по республике, работы идут в соответствии с планом.

Позже, общаясь с ветеранами, Лукашенко сказал, что погода в этом году поспособствует хорошему урожаю.

Дожди, дожди, но это на пользу. Смотрите, никогда таких полей не было. Значит, с хлебом будем. И с картошкой тоже.

добавил белорусский лидер, его слова приводит БелТА

Планы на урожай не изменились

Ранее в Минсельхозпроде сообщили, что поврежденные весенними заморозками площади посевов в Беларуси восстановлены, планы на урожай 2025 года не поменялись.

По информации профильного ведомства, зерновая группа была практически полностью восстановлена за счет дополнительного посева кукурузы. Погибшие площади сахарной свеклы и льна восстановлены посевами тех же культур.

Урожай зерновых, сахарной свеклы, льна, картофеля, овощных культур, рапса планируется получить в рамках объемов, доведенных главой государства и правительством страны.

Поврежденные или погибшие от заморозков площади восстановлены, ведутся работы по уходу, химпрополке, обработке растений от болезней и вредителей.

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