На рынке жилья в Кишинёве — новый скачок цен: Средняя стоимость одного квадратного метра уже достигла 1900 евро

Квартиры в Кишиневе подорожали до 1900 евро за квадратный метр.
Цены на квартиры в столице продолжают (https://bloknot-moldova.ru/news/kvartiry-v-kishineve-podorozhali-do-1900-evro-za-k-1873790) расти, что вызывает тревогу как у граждан, так и у экспертов. Средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках достигла 1900 евро, и, по мнению специалистов, это далеко не предел.
— Рынок недвижимости в столице искусственно перегрет, — заявил экономист Марин Господаренко.
Он также отметил, что программа Prima Casă уже не является безопасным решением для молодежи, а ипотечное кредитование несет определенные риски для госбюджета. Власти пока никак не комментируют ситуацию, сообщает Jurnal.
— Много говорят о высоком спросе и низком предложении на рынке, но я категорически не согласен. Предложение контролируется несколькими влиятельными группами — застройщиками, агентами по недвижимости и другими заинтересованными лицами. Я не советую гражданам Молдовы сейчас покупать квартиры по таким завышенным ценам или брать кредиты под текущие процентные ставки, — призвал экономист Марин Господаренко.
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