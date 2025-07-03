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Более 80 тыс. пассажиров отправились в круизы из Москвы с начала навигации

С начала речной навигации в круизы из Москвы отправились более 80 тыс. пассажиров, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Агентство «Москва»

«Популярность речных путешествий среди жителей столицы продолжает расти. С начала навигации в круизы из Москвы отправились более 80 тыс. пассажиров. По поручению мэра Сергея Собянина продолжаем развитие речного транспорта, чтобы поездки становились еще комфортнее», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Он добавил, что в разгар сезона летней навигации на столичных речных вокзалах теплоходы ежедневно совершают до 30 прибытий и отправлений.

Купить билеты на речные круизы можно на сайтах туроператоров и в офисах на Северном и Южном речных вокзалах.

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