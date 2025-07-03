Более 80 тыс. пассажиров отправились в круизы из Москвы с начала навигации

«Популярность речных путешествий среди жителей столицы продолжает расти. С начала навигации в круизы из Москвы отправились более 80 тыс. пассажиров. По поручению мэра Сергея Собянина продолжаем развитие речного транспорта, чтобы поездки становились еще комфортнее», — приводятся в материале слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.