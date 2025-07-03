В этом году в Прикамье построят и отремонтируют еще 12 спортивных объектов

Так, площадка нового формата с искусственным покрытием для занятий футболом в этом году будет построена в Бардымском муниципальном округе. В Красновишерске и Добрянке появятся скейт-парки, в Перми, а также в селах Бершеть и Платошино Пермского муниципального округа планируется модернизировать хоккейные коробки. Большинство заявок — 16 — поступило на возведение универсальных спортивных площадок. Также в рамках программы ремонтируют спортзалы. В этом году отремонтируют девять. Ремонт включает, помимо непосредственно обновления покрытия, стен и оборудования, обновление душевых, раздевалок и санузлов.