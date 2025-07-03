Mr.Doors: Жители столицы стали массово заказывать бытовую технику для кухонь

Жители Москвы начали массово покупать бытовую технику для кухонь. К такому мнению пришли аналитики интерьерной компании Mr.Doors.
Эксперты проанализировали результаты продаж бытовой техники. Рост в первой половине 2025 года к аналогичному периоду прошлого года составил 44 процента.
Наиболее заметную динамику в продажах показали холодильники и морозильники (63 процента), стиральные и сушильные машины (48 процентов), посудомоечные машины (28 процентов).
Такой резкий рост продаж мог произойти по причине позитивной динамики ввода ранее проданных объектов недвижимости в среднем и высоком ценовых сегментах.
— Тренд на заказ бытовой техники единовременно с кухонными гарнитурами в последние годы только усиливается и объясняется тем фактом, что такой подход ускоряет возможность использовать объекты недвижимости для собственных нужд или для сдачи объектов в аренду, — отметила руководитель отдела управления техникой и коммерческими товарами компании Наталия Чеснокова.
Недавно дизайнер, директор по продукту организации Ксения Кузнецова рассказала, что интерьерные тренды так или иначе подвержены временным изменениям, но есть те способы, которые позволят на долгое время сохранить актуальность интерьера.