Mr.Doors: Жители столицы стали массово заказывать бытовую технику для кухонь

— Тренд на заказ бытовой техники единовременно с кухонными гарнитурами в последние годы только усиливается и объясняется тем фактом, что такой подход ускоряет возможность использовать объекты недвижимости для собственных нужд или для сдачи объектов в аренду, — отметила руководитель отдела управления техникой и коммерческими товарами компании Наталия Чеснокова.