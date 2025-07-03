Подготовка к отопсезону в Чайковском округе идёт по графику

Чайковские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» провели 47% обязательных гидравлических испытаний трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в Чайковском городском округе. Работы идут по графику. Всего до начала отопительного сезона 2025/26 специалисты подготовят к несению нагрузок 242 км коммуникаций в городе Чайковский и посёлках Прикамский и Марковский.
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики «Т Плюс» проводят ремонты зданий и сооружений, релейной защиты и автоматики, контрольно-измерительных приборов. Обновляются тепломагистрали для надёжного теплоснабжения социальных объектов и жилых домов. В посёлке Марковский проводится ремонт оборудования теплоисточника — котельной и системы тепловыводов. Эти меры повысят качество подачи отопления и горячей воды жителям.
Сейчас «Т Плюс» в Чайковском округе ведёт замену изношенных сетей, всего в межотопительный период планируется обновить 2,2 км. Кроме того, в рамках инвестиционной программы планируется смонтировать 6 км тепломагистралей в ППУ-изоляции повышенной прочности со сроком эксплуатации до 25 лет. На сегодня уже заменён участок тепломагистрали протяженностью более 150 м.
«Летом подачу горячей воды в Чайковском обеспечивают две современные блочно-модульные котельные. Циркуляция организована через резервные участки тепловыводов. Это меры позволяют минимизировать неудобства для горожан во время летних ремонтов», — отметил технический директор — главный инженер Чайковских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Руслан Акентьев.
В Чайковском ГО тепло от «Т Плюс» получают:
— 74 социальных объекта: детсады, школы, больницы, поликлиники;
— 41 здание учебных заведений: вузы, колледжи, лицеи;
— 1 дом культуры;
— 521 многоквартирный дом.