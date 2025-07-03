Подготовка к отопсезону в Чайковском округе идёт по графику

Сейчас «Т Плюс» в Чайковском округе ведёт замену изношенных сетей, всего в межотопительный период планируется обновить 2,2 км. Кроме того, в рамках инвестиционной программы планируется смонтировать 6 км тепломагистралей в ППУ-изоляции повышенной прочности со сроком эксплуатации до 25 лет. На сегодня уже заменён участок тепломагистрали протяженностью более 150 м.