Открылась электронная выставка «Стахановец Миша Петухов. История одной фотографии»

В основу экспозиции положена история Миши Петухова. В годы Великой Отечественной войны он трудился на пермском заводе и в 1943 году получил награду — нагрудный значок «Отличник Государственных трудовых резервов». В этом же году областная газета «Звезда» напечатала фотографию Миши Петухова на рабочем месте и стихотворение «Стахановец Петухов» за авторством однокашника Миши по ремесленному училищу Виля Шкаровского. Именно эта фотография Миши Петухова стала основой для фрагмента мозаики на пилоне комплекса «Пермь — Город трудовой доблести».