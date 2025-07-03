У жителей Амурского поселка в Омске кино не будет

Напомним, ранее мэрия неоднократно пыталась продать то что осталось от заброшенного здания кинотеатра и участок под ним, и в конце концов застройщик нашелся. Однако в соцсетях новость о появлении очередного ТЦ вместо кинотеатра вызвала у омичей скорее негативные отзывы. В телеграм-канале «Новости Омска» люди написали, что лучше бы здесь крутили кино, а не открывали очередной крытый базар. На что мэрия Омска ответила, что у жителей Амурского поселка кино не будет еще как минимум 15 лет.