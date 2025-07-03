За три года Алаколь посетило около 4,8 млн туристов

По данным районного акимата, только в этом году было введено в эксплуатацию 17 туристических объектов, создано 51 рабочее место и привлечено 2,4 млрд тенге инвестиций. Кроме того, ведется строительство трех крупных туристических объектов на 500 мест.
«Основной драйвер экономики — инвестиции. За три года объем инвестиций, привлеченных в район, достиг 305,9 миллиарда тенге. За счет внебюджетных средств реализовано 5 крупных проектов, создано 432 рабочих места. Один из них — строительство 134-километрового участка железной дороги, проходящего по территории района, в рамках проекта строительства железнодорожной линии “Достык-Мойынты”. Кроме того, в этом году компания “Дар Раил” начнет строительство логистического парка», — говорит аким Алакольского района Алмас Абдинов.
В строительной отрасли за три года введено в эксплуатацию 79,5 тыс. квадратных метров жилья, а за последние пять месяцев этот объем составил 8,3 тыс. квадратных метров.
Доля населенных пунктов района, обеспеченных централизованной системой питьевого водоснабжения, достигла 92,8%. Также за последние три года отремонтировано 44,3 километра автомобильных дорог районного значения. В этом году будет проведен средний ремонт 24 улиц в 10 населенных пунктах.
Стоит отметить, что в рамках национального проекта «Комфортная школа» в селе Достык ведется строительство школы на 600 мест. Ожидается, что она будет введена в эксплуатацию в этом году. Кроме того, на сегодняшний день установлены 1 фельдшерско-акушерский пункт и 7 блочных комплексов. Большое внимание уделяется строительству и других социальных объектов.