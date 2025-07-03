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За три года Алаколь посетило около 4,8 млн туристов

За последние три года Алакольский район области Жетысу принял около 4,8 млн туристов, которым были оказаны услуги на сумму 29,4 млрд тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Источник: Акимат области Жетысу

По данным районного акимата, только в этом году было введено в эксплуатацию 17 туристических объектов, создано 51 рабочее место и привлечено 2,4 млрд тенге инвестиций. Кроме того, ведется строительство трех крупных туристических объектов на 500 мест.

«Основной драйвер экономики — инвестиции. За три года объем инвестиций, привлеченных в район, достиг 305,9 миллиарда тенге. За счет внебюджетных средств реализовано 5 крупных проектов, создано 432 рабочих места. Один из них — строительство 134-километрового участка железной дороги, проходящего по территории района, в рамках проекта строительства железнодорожной линии “Достык-Мойынты”. Кроме того, в этом году компания “Дар Раил” начнет строительство логистического парка», — говорит аким Алакольского района Алмас Абдинов.

В строительной отрасли за три года введено в эксплуатацию 79,5 тыс. квадратных метров жилья, а за последние пять месяцев этот объем составил 8,3 тыс. квадратных метров.

Доля населенных пунктов района, обеспеченных централизованной системой питьевого водоснабжения, достигла 92,8%. Также за последние три года отремонтировано 44,3 километра автомобильных дорог районного значения. В этом году будет проведен средний ремонт 24 улиц в 10 населенных пунктах.

Стоит отметить, что в рамках национального проекта «Комфортная школа» в селе Достык ведется строительство школы на 600 мест. Ожидается, что она будет введена в эксплуатацию в этом году. Кроме того, на сегодняшний день установлены 1 фельдшерско-акушерский пункт и 7 блочных комплексов. Большое внимание уделяется строительству и других социальных объектов.