За три года Алаколь посетило около 4,8 млн туристов

Стоит отметить, что в рамках национального проекта «Комфортная школа» в селе Достык ведется строительство школы на 600 мест. Ожидается, что она будет введена в эксплуатацию в этом году. Кроме того, на сегодняшний день установлены 1 фельдшерско-акушерский пункт и 7 блочных комплексов. Большое внимание уделяется строительству и других социальных объектов.