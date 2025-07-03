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В Нижегородской области предложили изымать мотоциклы для нужд СВО

ГОРОДЕЦ, 3 июля, ФедералПресс. Глава Городецкого округа Александр Мудров предложил изымать мототехнику для нужд СВО. По словам чиновника, администрация района совместно с депутатами Земского собрания внесет проект закона, позволяющий изымать и отправлять для нужд спецоперации мототехнику, на которой совершено правонарушение.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Если некоторым родителям безразлична жизнь их детей и они тратят деньги на мотоциклы, которые создают угрозу для окружающих, значит, будем включаться мы. Будем изымать технику и отправлять ее туда, где она нужнее», — написал он в своем телеграм-канале.

Мудров обратил внимание на то, что «пока бойцы, рискуя жизнью, защищают рубежи страны, в округе разбазаривают жизни и здоровье детей».

«К сожалению, этот вывод неочевиден для самой главной категории взрослых — родителей тех самых детей, которые продолжают рассекать с ветерком по дорогам общего пользования, создавая прямую опасность для других и попадая в аварийные ситуации. Многие из ребят навсегда останутся прикованными к инвалидной коляске, будут страдать от непроходящих болей», — написал Мудров.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Народный фронт в рамках акции «Все для победы» собрал более 24 млрд рублей. Она стала самой масштабной в истории современной России.