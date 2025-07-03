В Нижегородской области предложили изымать мотоциклы для нужд СВО

«Если некоторым родителям безразлична жизнь их детей и они тратят деньги на мотоциклы, которые создают угрозу для окружающих, значит, будем включаться мы. Будем изымать технику и отправлять ее туда, где она нужнее», — написал он в своем телеграм-канале.
Мудров обратил внимание на то, что «пока бойцы, рискуя жизнью, защищают рубежи страны, в округе разбазаривают жизни и здоровье детей».
«К сожалению, этот вывод неочевиден для самой главной категории взрослых — родителей тех самых детей, которые продолжают рассекать с ветерком по дорогам общего пользования, создавая прямую опасность для других и попадая в аварийные ситуации. Многие из ребят навсегда останутся прикованными к инвалидной коляске, будут страдать от непроходящих болей», — написал Мудров.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Народный фронт в рамках акции «Все для победы» собрал более 24 млрд рублей. Она стала самой масштабной в истории современной России.