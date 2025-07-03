В Нижегородской области предложили изымать мотоциклы для нужд СВО

«Если некоторым родителям безразлична жизнь их детей и они тратят деньги на мотоциклы, которые создают угрозу для окружающих, значит, будем включаться мы. Будем изымать технику и отправлять ее туда, где она нужнее», — написал он в своем телеграм-канале.