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В Уфе в Затоне построят новый спортивный объект

Он расположится рядом с Центром фехтования.

Источник: Башинформ

Минстрой Башкирии показал, как будет выглядеть новый спортивный объект в Затоне-Восточном. На днях Госэкспертиза одобрила проект строительства легкоатлетического манежа и училища олимпийского резерва.

Проект будет реализован на участке площадью почти 25 га в границах улиц Сергея Михалева, Михаила Зайцева, проспекта Дружбы Народов.

Комплекс сможет принять до 350 студентов. Площадь манежа — 11 тыс. кв.м, училище займёт 8 тыс. кв. м. Проектом предусматривается гостиница на 190 мест, общежитие на 160 человек и столовая. Стоимость проектирования составила 88 млн руб.

Строительство планируется на 2025−2028 годы. Финансирование — из республиканского, федерального бюджетов и с привлечением внебюджетных средств.