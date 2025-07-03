В Уфе в Затоне построят новый спортивный объект

Комплекс сможет принять до 350 студентов. Площадь манежа — 11 тыс. кв.м, училище займёт 8 тыс. кв. м. Проектом предусматривается гостиница на 190 мест, общежитие на 160 человек и столовая. Стоимость проектирования составила 88 млн руб.