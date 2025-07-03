В Уфе в Затоне построят новый спортивный объект

Минстрой Башкирии показал, как будет выглядеть новый спортивный объект в Затоне-Восточном. На днях Госэкспертиза одобрила проект строительства легкоатлетического манежа и училища олимпийского резерва.
Проект будет реализован на участке площадью почти 25 га в границах улиц Сергея Михалева, Михаила Зайцева, проспекта Дружбы Народов.
Комплекс сможет принять до 350 студентов. Площадь манежа — 11 тыс. кв.м, училище займёт 8 тыс. кв. м. Проектом предусматривается гостиница на 190 мест, общежитие на 160 человек и столовая. Стоимость проектирования составила 88 млн руб.
Строительство планируется на 2025−2028 годы. Финансирование — из республиканского, федерального бюджетов и с привлечением внебюджетных средств.