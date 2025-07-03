МВД Ингушетии опровергло сообщения об обысках у главы министерства

В середине мая региональное МВД сообщило, что нескольких сотрудников министерства и его территориальных подразделений проверяют на причастность к хищению денег, выделенных на финансирование органов внутренних дел. Отмечалось, что при подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.