МВД Ингушетии опровергло сообщения об обысках у главы министерства

НАЛЬЧИК, 3 июл — РИА Новости. МВД по Ингушетии выступило с опровержением информации об обысках, якобы проведенных в министерстве и по месту жительства министра внутренних дел региона и его помощника.
В среду некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили об обысках по делу о многомиллионных хищениях, прошедших в здании МВД по Ингушетии, а также в домах министра внутренних дел региона Михаила Коробкина и его помощника.
«Вчера в средствах массовой информации и сети интернет получила распространение недостоверная информация о якобы прошедших в МВД по Республике Ингушетия и по месту жительства двух сотрудников полиции обысковых мероприятиях. Сообщаем, что достоверная информация о проводимой оперативниками собственной безопасности МВД России проверке по фактам возможной причастности должностных лиц регионального ведомства к совершению противоправных действий ранее была опубликована на ведомственных ресурсах МВД по Республике Ингушетия, в том числе на официальном сайте», — говорится в сообщении.
В середине мая региональное МВД сообщило, что нескольких сотрудников министерства и его территориальных подразделений проверяют на причастность к хищению денег, выделенных на финансирование органов внутренних дел. Отмечалось, что при подтверждении вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.