Крымчане пожаловались на работу общественного транспорта

Крымчане выразили недовольство работой общественного транспорта. Ситуация требует внимания в таких городах, как Керчь, Судак, Армянск, Евпатория, а также в Нижнегорском и Кировском районах. Об этом сообщает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на председателя Совмина республики Юрия Гоцанюка.
Гоцанюк уточнил, что в ответ на обращения граждан было вынесено два замечания и один выговор в Керчи, одно увольнение в Феодосии, а также проведена разъяснительная беседа в Евпатории.
«Хорошие показатели у Симферополя. Оставляет желать лучшего динамика изменений в Судаке и Феодосии», — подчеркнул руководитель Совмина.
Среди городов, руководство которых справляется с поставленными задачами, Гоцанюк выделил Ялту, Алушту, Бахчисарай, Армянск, Красноперекопск, а также Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Ленинский, Красногвардейский, Черноморский, Кировский, Раздольненский, Красноперекопский, Советский и Первомайский районы.