Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчане пожаловались на работу общественного транспорта

В Крыму наказали чиновников за недоработки по транспорту.

Источник: Комсомольская правда

Крымчане выразили недовольство работой общественного транспорта. Ситуация требует внимания в таких городах, как Керчь, Судак, Армянск, Евпатория, а также в Нижнегорском и Кировском районах. Об этом сообщает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на председателя Совмина республики Юрия Гоцанюка.

Гоцанюк уточнил, что в ответ на обращения граждан было вынесено два замечания и один выговор в Керчи, одно увольнение в Феодосии, а также проведена разъяснительная беседа в Евпатории.

«Хорошие показатели у Симферополя. Оставляет желать лучшего динамика изменений в Судаке и Феодосии», — подчеркнул руководитель Совмина.

Среди городов, руководство которых справляется с поставленными задачами, Гоцанюк выделил Ялту, Алушту, Бахчисарай, Армянск, Красноперекопск, а также Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Ленинский, Красногвардейский, Черноморский, Кировский, Раздольненский, Красноперекопский, Советский и Первомайский районы.