На 11,6% вырос средний размер пенсий в Башкирии

Средний размер пенсий в Башкирии по состоянию на 1 мая текущего года составил 22 848 рублей, что на 11,6% больше, чем годом ранее. Это следует из статистики от специалистов федерльного Фонда пенсионного и социального страхования, опубликованной на портале ЕМИСС.