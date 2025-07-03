На 11,6% вырос средний размер пенсий в Башкирии

Средний размер пенсий в Башкирии по состоянию на 1 мая текущего года составил 22 848 рублей, что на 11,6% больше, чем годом ранее. Это следует из статистики от специалистов федерльного Фонда пенсионного и социального страхования, опубликованной на портале ЕМИСС.
Из данных аналитиков следует, что неработающие пенсионеры получают в среднем 23 137 рублей, в то время как работающие — 21 351 рубль. Разница между этими категориями составляет 1 786 рублей.
В целом по стране средняя пенсия достигла 23 453 рубля, что на 12% выше показателя мая 2024 года. Лидер по размерам выплат — Чукотский автономный округ (38 698 рублей), антилидер — Дагестан (17 439 рублей).
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