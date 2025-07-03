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Прогулка туристов едва не закончилась трагедией — их лодку со сломанным двигателем унесло течением

Туристов с собакой спасли после поломки лодки в Курминском заливе на Байкале.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

3 июля на Малом Море едва не произошла трагедия. В Курминском заливе надувную лодку с четырьмя туристами и собакой унесло в открытые воды — двигатель отказал, и судно начало дрейфовать.

— Спасатели Сахюртинского подразделения оперативно вышли на поиски. Лодку обнаружили в трех километрах от острова Замогой — к счастью, все были живы и не пострадали, — рассказали КП-Иркутск в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

Путешественников вместе с их плавсредством эвакуировали и доставили в деревню Курма. Медицинская помощь не понадобилась — туристы отделались лишь испугом. Теперь они точно запомнят этот день на Байкале!

Ранее КП-Иркутск сообщала, что хирурга из Бурятии наградили за спасение женщины на борту самолета. Пассажирка страдала от сильной головной боли, тошноты, ее давление зашкаливало.