Прикамец осужден за сдачу в ломбард чужих украшений

Суд в Губахе вынес приговор 34-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в двух преступлениях, квалифицируемых как присвоение или растрата, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В октябре прошлого года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД «Губахинский» обратилась жительница Кизела: двумя месяцами ранее она передала знакомому из Губахи для реставрации золотые украшения, но так и не получила их обратно. Сумма ущерба превысила 14 тысяч рублей.
Полицейские задержали предполагаемого виновника по месту жительства. Выяснилось, что в августе фигурант был в гостях у знакомой и предложил ей отремонтировать золотые цепочку и кольцо. Ремонтом он заниматься на самом деле не собирался — украшения знакомой мужчина сдал в ломбард.
Правоохранители выявили и еще один факт противоправной деятельности губахинца. Несколько месяцев он арендовал квартиру и самовольно вынес оттуда стиральную машину и телевизор. Техникой злоумышленник распорядился по своему усмотрению. Хозяин квартиры обнаружил пропажу имущества после того, как арендатор перестал выходить на связь. Ущерб составил 14 тысяч рублей.
Вырученные от продажи чужой бытовой техники деньги фигурант потратил на личные нужды.
Мужчина признал вину в преступлениях и частично возместил причиненный ущерб.
Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ.