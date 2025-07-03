Прикамец осужден за сдачу в ломбард чужих украшений

Полицейские задержали предполагаемого виновника по месту жительства. Выяснилось, что в августе фигурант был в гостях у знакомой и предложил ей отремонтировать золотые цепочку и кольцо. Ремонтом он заниматься на самом деле не собирался — украшения знакомой мужчина сдал в ломбард.