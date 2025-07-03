Опубликован прогноз магнитных бурь на 4 июля 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.
4 июля ожидается слабая магнитная буря, мощность которой составит 3 балла. Она начнется в 15:00 по красноярскому времени и продлится до 18:00. После стихнет до 2 баллов — незаметные возмущения.
Геошторм будет слабым, он не повлияет на самочувствие метеозависимых людей. Напомним, что сильные бури начинаются от 5−6 баллов.
Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.