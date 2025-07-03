Что известно о семейной жизни Петросяна и Брухуновой

«Когда я пришла к Евгению Петросяну, я лично брака не видела. Я видела партнерские, уважительные отношения, но брака — нет. Хотя это не моего ума дело. И на тот момент он был глубоко одиноким человеком. Такие люди могут иметь незыблемый стержень в работе, но в быту — нет. Он был как ребенок, совершенно одинокий», — объясняла Брухунова. И добавляла, что Елена Степаненко поначалу помогала девушке, но со временем начала относиться к сближению мужа с Брухуновой неодобрительно. «Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность, которую выражала довольно агрессивно. Она талантливая и яркая женщина, но мы не могли с ней сработаться», — заявила она.