В закон о муниципальной службе Иркутской области внесли изменения

С такой инициативой выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и парламентарии его единогласно поддержали. Суть изменений в следующем: для участников специальной военной операции, устаивающихся на муниципальную службу, сократили квалификационные требования относительно стажа работы по специальности с 2 лет до 1 года. Таким образом больше бойцов, вернувшихся в мирную жизнь, сможет принести пользу своим поселениям.