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В закон о муниципальной службе Иркутской области внесли изменения

Нововведения призваны упростить трудоустройство для участников СВО.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На прошедшей сессии Законодательного Собрания Иркутской области депутаты проголосовали за принятие законопроекта, вносящего изменения в требования к кандидатам на муниципальную службу.

С такой инициативой выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и парламентарии его единогласно поддержали. Суть изменений в следующем: для участников специальной военной операции, устаивающихся на муниципальную службу, сократили квалификационные требования относительно стажа работы по специальности с 2 лет до 1 года. Таким образом больше бойцов, вернувшихся в мирную жизнь, сможет принести пользу своим поселениям.

С поручением способствовать социальной реабилитации ветеранов СВО и привлекать их для работы в органах местной власти выступил президент России Владимир Путин во время второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», который прошел в апреле этого года.