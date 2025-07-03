Правила продажи алкоголя в летних кафе Башкирии ужесточили

Конкретные правила и процедура получения разрешения будут разработаны правительством республики. По словам Толкачева, новый закон устраняет пробелы в регулировании и делает работу летних кафе более прозрачной. Бизнес получит время на адаптацию, так как изменения вступят в силу только осенью.