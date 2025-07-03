Правила продажи алкоголя в летних кафе Башкирии ужесточили

Этой осенью, с 1 сентября, в Башкирии вступит в силу новый порядок реализации алкогольной продукции в летних кафе. Соответствующий закон подписал глава республики Радий Хабиров после его принятия на итоговом заседании весенней сессии парламента.
Как пояснил председатель регионального парламента Константин Толкачев, продажа алкоголя в сезонных залах общепита теперь будет разрешена только при соблюдении двух условий. Во-первых, предприниматели должны строго выполнять федеральные нормы розничной торговли алкоголем. Во-вторых, потребуется специальное заключение о соответствии летнего заведения установленным требованиям по размещению и обустройству.
Конкретные правила и процедура получения разрешения будут разработаны правительством республики. По словам Толкачева, новый закон устраняет пробелы в регулировании и делает работу летних кафе более прозрачной. Бизнес получит время на адаптацию, так как изменения вступят в силу только осенью.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.