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Правила продажи алкоголя в летних кафе Башкирии ужесточили

В Башкирии ужесточили правила продажи алкоголя в летних кафе.

Источник: Комсомольская правда

Этой осенью, с 1 сентября, в Башкирии вступит в силу новый порядок реализации алкогольной продукции в летних кафе. Соответствующий закон подписал глава республики Радий Хабиров после его принятия на итоговом заседании весенней сессии парламента.

Как пояснил председатель регионального парламента Константин Толкачев, продажа алкоголя в сезонных залах общепита теперь будет разрешена только при соблюдении двух условий. Во-первых, предприниматели должны строго выполнять федеральные нормы розничной торговли алкоголем. Во-вторых, потребуется специальное заключение о соответствии летнего заведения установленным требованиям по размещению и обустройству.

Конкретные правила и процедура получения разрешения будут разработаны правительством республики. По словам Толкачева, новый закон устраняет пробелы в регулировании и делает работу летних кафе более прозрачной. Бизнес получит время на адаптацию, так как изменения вступят в силу только осенью.

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