Суд в Киеве открыл дело по иску УПЦ к правительству Украины

В митрополии отметили, что в нее не было подано ни одного официального обращения для получения информации о ее деятельности. «Ни один ее представитель не был привлечен для предоставления объяснений по существу исследования, что фактически лишило религиозную организацию возможности защищать свои права и интересы», — сообщается на сайте УПЦ.