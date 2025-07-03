Первая леди Франции Брижит Макрон: биография, карьера, семья, слухи о смене пола и скандалы

В то время как 39-летний Эммануэль Макрон стал самым молодым президентом в истории Франции, его жена Брижит была названа самой возрастной первой леди (ей было 64 года). В июле 2017 года она появилась на обложке журнала ELLE, где дала интервью о себе и о муже. Номер побил рекорды продаж во Франции. В почтовый ящик Брижит Макрон в Елисейском дворце приходило по 200 писем в день. В них женщины благодарили Брижит за вдохновляющий пример того, как оставаться привлекательной и социально активной даже в немолодом возрасте.