Обновление центральной площади начали в Тарасовском районе Ростовской области

Ход работ уже проверил заместитель губернатора Михаил Корнеев. Чиновник узнал, что подрядчику предстоит привести в порядок более 7 тысяч кв. метров территории. Обновлению подлежат не только асфальт и плитка, но и озеленение — высадить должны клены, липы, каштаны, кустарники и ель, которую будут украшать в новогодние праздники.