Обновление центральной площади начали в Тарасовском районе Ростовской области

В поселке Тарасовском Ростовской области возобновили благоустройство центральной площади. Об этом сообщают в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
В 2024 году из-за подрядчика деньги, выделенные на обновление, пришлось вернуть в федеральный бюджет. Теперь, по поручению врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря, на завершение работ из областной казны выделили 65 млн рублей, еще 4,8 млн рублей добавили местные власти.
Ход работ уже проверил заместитель губернатора Михаил Корнеев. Чиновник узнал, что подрядчику предстоит привести в порядок более 7 тысяч кв. метров территории. Обновлению подлежат не только асфальт и плитка, но и озеленение — высадить должны клены, липы, каштаны, кустарники и ель, которую будут украшать в новогодние праздники.
Также планируют установить арт-объект «Монумент новобрачных», создать пространство для мероприятий. оборудовать беседки, детскую площадку и места стоянки для машин.
Все работы по контракту должны завершиться к сентябрю.
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