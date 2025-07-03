Собянин объявил о завершении основных работ по модернизации Боткинской больницы

В ходе реконструкции в корпусе в том числе были заменены межэтажные перекрытия, обновлена стропильная система крыши, сделано новое утепление чердачных помещений и покрытие кровли. Проведена реставрация фасада, который является предметом охраны. Сохранены эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей, аттик главного входа. Также сохранены и обнаруженные в подвале и на первом этаже своды Монье — полукруглые лучковые своды, опирающиеся на железные балки, оштукатурили и покрасили. Кроме того, была восстановлена мемориальная палата Ленина, в которой он проходил лечение после покушения в 1918 году.