Собянин объявил о завершении основных работ по модернизации Боткинской больницы

«Сегодняшним днем мы завершаем реконструкцию, благоустройство комплексное, реконструкцию завершаем вот этим замечательным научно-образовательным корпусом, в котором будут сосредоточены медицинские кафедры, десятки медицинских кафедр ведущих медицинских вузов нашей страны, что позволит им и продолжать образование, и заниматься наукой, и взаимодействовать с ведущими профессорами, врачами нашей страны и, конечно, с Боткинской больницей», — отметил мэр.
Он поздравил коллектив с окончанием реконструкции и с новым этапом жизни центра.
«В последние годы отремонтировали, реконструировали 16 корпусов, построили флагманский центр. И Боткинская больница получила достойную, достойную коллективу и традициям Боткинской больницы, материальную базу, тысячи единиц нового современного оборудования. И, конечно, медицинская помощь, оказываемая и москвичам, и пациентам из других регионов, вышла на другой качественный уровень», — подчеркнул Собянин.
Как уточняется в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, комплексная реконструкция корпуса № 10 началась в марте 2023 года. Здание является объектом культурного наследия, поэтому в нем проводились как ремонтные, так и реставрационные работы.
В ходе реконструкции в корпусе в том числе были заменены межэтажные перекрытия, обновлена стропильная система крыши, сделано новое утепление чердачных помещений и покрытие кровли. Проведена реставрация фасада, который является предметом охраны. Сохранены эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей, аттик главного входа. Также сохранены и обнаруженные в подвале и на первом этаже своды Монье — полукруглые лучковые своды, опирающиеся на железные балки, оштукатурили и покрасили. Кроме того, была восстановлена мемориальная палата Ленина, в которой он проходил лечение после покушения в 1918 году.
В обновленном корпусе № 10 разместился научно-образовательный кластер — 28 кафедр медицинских вузов Москвы: Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, Российского университета медицины, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, Российского университета дружбы народов, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского.
Кроме того, в корпусе будут работать учебный центр и научно-клинический отдел ММНКЦ имени Боткина. В общей сложности в обновленном здании имеется 72 кабинета/аудитории для профессоров и преподавателей, 10 конференц-залов.
В материалах поясняется, что концентрация в новом корпусе научного и преподавательского потенциала центра позволит организовать полный цикл научной-практической деятельности: от формулирования проблемы на основании собственного опыта и проведения исследований до внедрения результатов в клиническую практику и последующей трансляции опыта коллегам.