Поворот с площади Лядова на улицу Тимирязева запретят с 19 июля

В Нижнем Новгороде с 19 июля закроют поворот с площади Лядова и Окского съезда на улицу Тимирязева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на ведущего инженера МКУ «Центр организации дорожного движения» Дмитрия Мацкевича.
По его словам, это решение позволит разгрузить перекрестки с проспектом Гагарина и Окским съездом, увеличив их пропускную способность. Для водителей, которым необходимо попасть на улицу Тимирязева, предусмотрен альтернативный маршрут: с площади Лядова повернуть на улицу Белинского, а далее двигаться через улицы Кулибина, Пушкина, Студеную, Невзоровых, Тверскую, Ломоносова.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде еще десять перекрестков оснастят «умными» светофорами, которые позволят гибко управлять потоками машин, снижая пробки.