Поворот с площади Лядова на улицу Тимирязева запретят с 19 июля

По его словам, это решение позволит разгрузить перекрестки с проспектом Гагарина и Окским съездом, увеличив их пропускную способность. Для водителей, которым необходимо попасть на улицу Тимирязева, предусмотрен альтернативный маршрут: с площади Лядова повернуть на улицу Белинского, а далее двигаться через улицы Кулибина, Пушкина, Студеную, Невзоровых, Тверскую, Ломоносова.