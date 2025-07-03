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Поворот с площади Лядова на улицу Тимирязева запретят с 19 июля

Эта мера направлена на снижение заторов.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде с 19 июля закроют поворот с площади Лядова и Окского съезда на улицу Тимирязева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на ведущего инженера МКУ «Центр организации дорожного движения» Дмитрия Мацкевича.

По его словам, это решение позволит разгрузить перекрестки с проспектом Гагарина и Окским съездом, увеличив их пропускную способность. Для водителей, которым необходимо попасть на улицу Тимирязева, предусмотрен альтернативный маршрут: с площади Лядова повернуть на улицу Белинского, а далее двигаться через улицы Кулибина, Пушкина, Студеную, Невзоровых, Тверскую, Ломоносова.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде еще десять перекрестков оснастят «умными» светофорами, которые позволят гибко управлять потоками машин, снижая пробки.