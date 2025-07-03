В Москве ребенок наелся магнитов и едва не погиб: как отучить детей глотать несъедобные предметы

В Москве врачи спасли восьмилетнего мальчика со скоплением магнитных шариков (неокуба) в желудке. В общей сложности он проглотил 38 деталек. Мама ребенка предположила, что он мог есть их постепенно, на протяжении месяца. Извлечь шарики эндоскопическим способом не получилось, пришлось проводить операцию. «Вечерняя Москва» выясняла, насколько опасны для ребенка маленькие магниты и как отучить его есть посторонние, несъедобные предметы.
Чем опасно.
Дети часто глотают посторонние предметы, потому что пытаются исследовать окружающую среду. Однако такие эксперименты очень опасны и могут привести к летальному исходу, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.
— Дети нередко погибают из-за того, что мелкие детали конструкторов или, как в случае с этим восьмилетним мальчиком, неодимовые магнитики попадают в организм. Как правило, они долго не признаются, что могли проглотить что-то несъедобное, а когда признаются, их не всегда успевают спасти, — рассказала врач.
Она пояснила, что, в отличие от взрослых, детский организм очень хрупкий, поэтому попадание инородных объектов внутрь всегда сопровождается осложнениями:
— Стенка кишечника ребенка очень тонкая, а петли уложены извилистым путем. Когда ребенок день за днем глотает по несколько магнитиков, они постепенно продвигаются по пищеводу и притягиваются друг к другу, стискивая между собой кишечник. У ребенка очень нежные и тонкие стенки пищевода, поэтому при длительном и сильном давлении может начаться некроз (отмирание тканей кишечника). Вслед за этим открывается перитонит, при котором содержимое кишечника выливается в брюшную полость, а в этом состоянии риск летального исхода очень высок.
Риски приема обезболивающих препаратов.
Уделяйте внимание детям, чтобы этого не произошло.
Чтобы отучить ребенка «тянуть» в рот несъедобные предметы, терапевт рекомендовала придерживаться трех простых правил:
не оставлять мелкие предметы в открытом доступе.
— Любые магниты и мелкие детали — опасная вещь. Поэтому до семи лет необходимо прятать их от ребенка в недоступные места. И также не стоит дарить детям мелкие игрушки и конструкторы, — сказала Чернышова.
объяснить, что глотать несъедобное — опасно.
А также важно объяснять детям, что глотать мелкие детали категорически нельзя, потому что это может привести к неприятным последствиям, считает врач.
проводить больше времени с детьми.
— Важно показать ребенку альтернативные способы досуга и развивать мелкую моторику, чтобы ему не было скучно. Тогда у него не будет желания познавать мир, пробуя несъедобные предметы с пола, — заключила терапевт.
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