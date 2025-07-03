В Москве ребенок наелся магнитов и едва не погиб: как отучить детей глотать несъедобные предметы

— Стенка кишечника ребенка очень тонкая, а петли уложены извилистым путем. Когда ребенок день за днем глотает по несколько магнитиков, они постепенно продвигаются по пищеводу и притягиваются друг к другу, стискивая между собой кишечник. У ребенка очень нежные и тонкие стенки пищевода, поэтому при длительном и сильном давлении может начаться некроз (отмирание тканей кишечника). Вслед за этим открывается перитонит, при котором содержимое кишечника выливается в брюшную полость, а в этом состоянии риск летального исхода очень высок.