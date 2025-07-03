Эксперт рассказал, как освоение низкого космоса повысит обороноспособность России

Что такое низкий космос
Низким космосом принято считать высоты над Землей от 160 км до 2000 км. Их большая часть давно и хорошо освоена, даже перегружена. Говоря о пространстве для реализации перспективных прорывных проектов, Темкин указал на более узкий диапазон — от 160 до 200 километров. Он отмечает, что эти высоты до сих пор не освоены, так как там не обеспечено длительное пребывание спутников. Главным препятствием является отсутствие двигателя, который мог бы работать экономно и эффективно, в идеале — без топлива, взятого с Земли. Подробнее о работе российских ученых.над этой задачей эксперт рассказал Науке Mail.
Что решит освоение низкого космоса
Важнейшие задачи, которые можно эффективно решить с высот 150−200 км — это задачи обороны и безопасности.
Мир меняется и эти перемены сопряжены с войнами. Посмотрите на агрессивную воинственную политику коллективного запада по отношению к России, по отношению к нашим гражданам. Нет никаких оснований полагать и надеяться, что весь этот воинственный напор «рассосется». Поэтому безопасность для России — ключевой вопрос, и использовать функционал низкого космоса для решения задач обороны и безопасности необходимо. Кто первый займет эти высоты у того будет существенное преимущество.
Темкин поясняет, что с высот 150−200 км можно более эффективно осуществлять загоризонтное обнаружение ракетного нападения, а также решать другие задачи обороны.
Кроме этого, удержание высот низкого космоса поможет управлять беспилотной техникой и не только дронами, но и беспилотными автомобилями или строительными и дорожными машинами, которые появятся в недалеком будущем. Также на высоте 180−200 км можно обеспечить точную навигацию на Северном морском пути без дополнительных наземных станций. При этом спутник-низколет будет работать в единой системе с навигационными спутниками, повышая точность навигации на приполярных территориях. Кроме того, с этой высоты можно решить еще множество задач, которые не получится реализовать с более высоких орбит — либо эти решения будут не эффективны.