Эксперт рассказал, как освоение низкого космоса повысит обороноспособность России

Кроме этого, удержание высот низкого космоса поможет управлять беспилотной техникой и не только дронами, но и беспилотными автомобилями или строительными и дорожными машинами, которые появятся в недалеком будущем. Также на высоте 180−200 км можно обеспечить точную навигацию на Северном морском пути без дополнительных наземных станций. При этом спутник-низколет будет работать в единой системе с навигационными спутниками, повышая точность навигации на приполярных территориях. Кроме того, с этой высоты можно решить еще множество задач, которые не получится реализовать с более высоких орбит — либо эти решения будут не эффективны.